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Papier
Thermal roll paper, 110mm wide
Thermal roll paper, 110mm wide
Rolle
Papier
Thermal roll paper, 110mm wide
Rolle
Papier
Thermopapier, keine Kopfzeile, rotes Raster
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Produktdetails
Produktkategorie
Papier
Papierformat
110 mm x 28,5 m
Produktart
Rolle
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Für einmaligen Gebrauch
Steril oder nicht steril
Nicht steril
Latexfrei
Ja
Verpackungsgewicht
2,04 kg
Mindesthaltbarkeit
Nicht zutreffend
Verpackungseinheit
20 Rollen/Pack
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
860392
Zur Verwendung mit Philips Produkten
Nein
BPA-frei
Frei von BPA und BPS
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips – Thermopapier, 110 mm breite Rolle - Philips