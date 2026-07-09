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Invasive Druckmessung
Datenkabel Mindray/Datascope, 4,5 m
Datenkabel Mindray/Datascope, 4,5 m
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Datenkabel Mindray/Datascope, 4,5 m
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Invasive Druckmessung
Datenkabel, für Mindray/Datascope Monitore, 4,5 m, wiederverwendbar
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Spezifikationen
IBP-Adapterkabel
Kabellänge
4,5 m
Anzahl der Pole
6
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Mindray/Datascope
Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
15 ft
Produkttyp
Adapterkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,999 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Kabel
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803177901
Philips - Datenkabel Mindray/Datascope, 4,5 m Adapterkabel - Philips