Halten Sie die Herzfrequenz auf dem gewünschten Niveau

Die Programmierung auf Basis der Herzfrequenz ist per Tastendruck möglich. Das Klinikteam kann den Patienten einen bestimmten Herzfrequenzbereich zuweisen, und das Programm passt die Geschwindigkeit und Steigung entsprechend an, um in dem Bereich zu bleiben. Verschiedene voreingestellte Programme bieten dem Benutzer eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten für die Art der gewünschten Übung.