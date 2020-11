Anstieg und Gefälle durch Front- und Heckmotoren

Mit Hubmotoren, die sich vorne und hinten an der Basis befinden, simuliert die Gehfläche ein echtes Gefühl des Bergauf- und Bergablaufens, um andere Muskelgruppen und Sehnen als beim Gehen auf der Ebene einzubinden. Der Anstieg und das Gefälle lassen sich in Schritten von 0,5 % anpassen und ermöglichen so eine Feinabstimmung des Programms.