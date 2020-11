Integrierter Whiteboard-Modus

Inspirieren Sie mit dem Whiteboard-Modus flexible Zusammenarbeit. Aktivieren Sie einfach diese Funktion, um Ihr Display in eine leere Leinwand zu verwandeln, auf die von mehreren Benutzern per Hand oder mit speziellen Markern gezeichnet werden kann. Alles, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, kann erfasst werden für schnelles Drucken oder zur Dateifreigabe.