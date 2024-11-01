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65BDL3511Q/02
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Informieren und begeistern Sie mit einem professionellen Philips Q-Line Ultra HD-Display. Diese zuverlässige Lösung steht ab sofort nach Wunsch zur Verfügung.
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Q-Line-Monitor
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Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.
Ob im Wartezimmer oder in einem Konferenzraum, mit FailOver wird nie ein leerer Bildschirm angezeigt. Mit FailOver wechselt Ihr professioneller Monitor von Philips automatisch zwischen primären und sekundären Eingängen. So werden Inhalte weiterhin abgespielt, selbst wenn die primäre Quelle ausfällt. Legen Sie einfach eine Liste mit alternativen Eingängen fest, damit Ihre Inhalte immer abgespielt werden.
Verwandeln Sie Ihr USB-Gerät in eine wahrhaft kostengünstige Digital Signage-Lösung. Speichern Sie Ihre Inhalte (Video, Audio, Bilder) einfach auf Ihrem USB-Gerät, und schließen Sie Ihren Monitor an. Erstellen Sie Wiedergabelisten, und programmieren Sie Ihre Inhalte über das Menü auf dem Bildschirm. Genießen Sie dann Ihre eigenen Wiedergabelisten jederzeit und überall.
Programmieren Sie einfach Inhalte für die Wiedergabe über USB. Ihr Philips Professional Display wird zur Wiedergabe des Inhalts aus dem Standby-Modus aktiviert, und kehrt dann in den Standby-Modus zurück, sobald die Wiedergabe abgeschlossen ist.
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Komfort
Ton
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