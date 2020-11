Lungenultraschall mit Philips Lumify –

Erfahren Sie in den Tutorials mit Prof. Dr. Thomas Binder, Kardiologe und Leiter des Echolabors der Universitätsklinik Wien, welche Relevanz Ultraschall am Point of Care in Zeiten der Corona-Krise hat und wie man COVID-19 mithilfe von Philips Lumify diagnostiziert. Schneller, effizienter und wirtschaftlicher, als beispielsweise im CT.