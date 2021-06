Ein PACS blind nach Katalog zu kaufen, kam für die Frankfurter nicht in Frage. „Wir sind ein relativ großes radiologisches MVZ, bestehend aus Röntgendiagnostik, MRT, Nuklearmedizin und Strahlentherapie, und wir haben außerdem das größte Brustzentrum im Rhein-Main-Gebiet. Das stellt relativ hohe Anforderungen an ein PACS“, betont Dr. Wilfried Herrmann, Leitender Arzt Radiologische Diagnostik/MRT und Organisatorischer Leiter des Interdisziplinären Brustzentrums am Agaplesion Markus Krankenhaus. Um zu sehen, was die unterschiedlichen PACS-Anbieter leisten, haben die Frankfurter von vornherein Leihstellungen eingefordert. Petra Ritter kann sich daran noch lebhaft erinnern: „Schon an dieser Stelle sind einige Anbieter rausgefallen. Teilweise waren selbst große Unternehmen nicht in der Lage, uns eine funktionierende Leihstellung vor Ort aufzubauen.“ Am Ende dieser Vorauswahl blieben fünf Unternehmen übrig, die eine Leihstellung realisieren konnten.



Dann wurde getestet. „Wir haben die Systeme jeweils vier bis sechs Wochen hier gehabt. Nachdem die Anwender mit dem alten System so unzufrieden waren, wollten wir ihnen die Möglichkeit geben, die neuen Systeme selbst in Augenschein zu nehmen.“ Nach den Leihstellungen gab es mit dem IntelliSpace PACS von Philips bereits einen klaren Favoriten. „Die Leihstellung hat bei Philips einfach unheimlich gut funktioniert“, so Ritter. „Das System war ausgesprochen stabil. Die Geschwindigkeit hat uns gut gefallen. Wir sind dann ans Unfallkrankenhaus Berlin gefahren und haben uns das System dort im Echtbetrieb angesehen. Da hat uns vor allem beeindruckt, wie viele Satellitensysteme angebunden waren. Nachdem die Berliner Kollegen auch mit dem Support sehr zufrieden waren, haben wir unsere Entscheidung getroffen und sie nicht bereut.“