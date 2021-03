KHZG: Jetzt ist die Zeit zu handeln

Im November letzten Jahres hat das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) die Richtlinie zur Förderung von Vorhaben zur Digitalisierung der Prozesse und Strukturen im Verlauf eines Krankenausaufenthaltes von Patientinnen und Patienten nach § 21 Absatz 2 KHSFV veröffentlicht. Das BAS nimmt Anträge bis zum 31.12.2021 an. Die Frist für die Einreichung der Bedarfsanmeldungen liegt für die Krankenhäuser beim 30. September. Allerdings hat zusätzlich jedes Bundesland selbst festgelegt, ob weitere, frühere Fristen zu ersten themenbezogenen Benennungen von Fördervorhaben zur Anwendung kommen sollen. So ist zum Beispiel die Deadline in Berlin und Hamburg am 31.01., in Rheinland-Pfalz am 22.02. und in Mecklenburg-Vorpommern am 28.02.2021 bereits verstrichen, während die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen ihre Bedarfe zwischen dem 17. und 31.05. melden können oder in Niedersachsen der 30.09. als Stichtag gilt.



In vielen Bundesländern stehen die Krankenhäuser unter enormem Zeitdruck. Trotzdem dürfen strategische Überlegungen nicht auf der Strecke bleiben, zumal die Richtlinie Wert auf eine nachhaltige Implementierung der Digitalisierungsmaßnahmen legt. Spielraum für Schnellschüsse und Experimente bleibt da kaum. Die Aufstellung einer strategischen IT- und darüber hinaus Digitalisierungsstrategie ist der erste zentrale Schritt, ohne den eine weitere Planung wenig sinnvoll ist. Denjenigen, die es nicht schaffen, bewilligte Fördermittel bis zum 31.12.2024 auch im klinischen Alltag erfolgreich operativ vollständig umzusetzen, drohen sogar Rückforderungen. Umgekehrt ist der Verzicht auf die Förderung aber auch keine Alternative, denn auf Krankenhäuser, die nicht sämtliche in § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 6 der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung genannten digitalen Dienste bereitstellen, kommen ab 2025 – ganz unabhängig von einer Förderung – Abschläge in Höhe von bis zu 2 Prozent ihrer DRG-Erlöse zu.