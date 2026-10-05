Alturion ist auf die Realität der modernen klinischen Praxis ausgelegt, in der der Durchsatz hoch ist, die Untersuchungsarten variieren und die Anwender*innen im Schichtbetrieb wechseln. Bildgebungsfunktionen, intelligente Automatisierung und intuitive Arbeitsabläufe sorgen in Kombination für eine gleichbleibende Leistung. Alturion wurde für Shared Services und Umgebungen mit mehreren Systemen entwickelt und hilft, Variabilität zu reduzieren, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und Standardisierung im großen Maßstab zu ermöglichen.