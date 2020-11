Mit MRCAT Pelvis können Sie eine Strahlentherapie mit MRT als einziger Modalität planen. In nur einer MR-Untersuchung bietet MRCAT Pelvis einen hervorragenden Weichteilkontrast zur Abgrenzung von Zielstrukturen und kritischen Bereichen sowie kontinuierliche Hounsfield-Einheiten zur Dosisberechnung.<br><br>MRCAT-Daten (MR for Calculating Attenuation, MR zur Schwächungsberechnung) können zur Berechnung CT-äquivalenter** Dosen in Behandlungsplanungssysteme exportiert werden. Außerdem ermöglicht die MR-basierte Bildverarbeitung eine CBCT-basierte Positionierung anhand des Weichteilkontrasts mit dem Aussehen und der Bedienbarkeit eines CTs.