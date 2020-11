10-adr. graues Pati.kabel, wiederverw., 3,4 m, AAMI-Farbcod. zum Anschluss an den PageWriter TC20 (860332) und mit geraden Kontaktstiften an einen EKG-Adapter/eine EKG-Elektrode. Das einteil. Kabel verzweigt sich in jeweils eine Gruppe von 2 Extremitätenkab., 2 x 3 Brustwandkab. u. 2 Extremitätenkab. 1 Packung = 1 wiederverw. Kabel. *Nicht in den USA oder Kanada erhältlich