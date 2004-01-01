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Bispectral Index (BIS) Module

Parameter-Modul

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Das Bispectral Index Modul (BIS) liefert numerische Werte und hochauflösende Trends zur Überwachung der Bewusstseinslage und der Sedierung im OP, auf der Intensivstation sowie unter anderen klinischen Bedingungen wie in der ambulanten Chirurgie und bei nur leichter Sedierung. Dank der Covidien Technologie ermöglicht Ihnen die BIS-Messung für Ihre Patient*innen die optimale Auswahl und Dosierung geeigneter Anästhetika oder Sedativa.

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Bilaterale Messungen

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Mit dem 4‑Kanal‑BIS‑Gerät und dem entsprechenden BIS‑Sensor können Sie bilaterale BIS-Messungen durchführen. Auf diese Weise können die EEG-Informationen der beiden Hirnhemisphären gleichzeitig analysiert werden. (Erfordert IntelliVue Software-Rev. L.0 oder höher.)

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Technische Daten

Abmessungen und Gewicht
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  • 0,3 kg
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  • 36 x 102 x 111 mm
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