Genau da, wo Sie es benötigen. Haben Sie hervorragende Ultraschallbildgebung immer zur Hand. Philips Lumify kombiniert hochwertige, leichte Schallköpfe und eine intuitive Ultraschall-App, um Ihr kompatibles Apple iPhone oder iPad mit diagnostischen Funktionen zu erweitern. Erfassen Sie in verschiedensten Point-of-Care-Szenarien schnell und einfach wichtige klinische Daten: im Feld, in der Notfallmedizin, in der Intensivmedizin, am Patientenbett oder in der Arztpraxis. Ihr Kauf umfasst Lumify Schallköpfe und Kabel, die Lumify App, das Power Modul, Zubehörkabel, Software-Upgrades, Support- und Schulungsleistungen, Tragetaschen und eine Gewährleistung des Herstellers.