Verlässliche SpO2-Messung bei Patient*innen mit schwacher Durchblutung

Für Patient*innen mit schwacher Durchblutung (Kreislaufkollaps, Septikämie, Hypovolämie, Vasokonstriktion und periphere arterielle Verschlusskrankheit) ist eine Messung der Sauerstoffsättigung an einem zentralen Messort, wie z.B. am Ohrläppchen, vorteilhaft. Im Ohrläppchen befinden sich kleine Gefäße. Es ist gut zugänglich und bietet eine schnelle Ansprechzeit. Der M1194A ist auch für chirurgische Patient*innen besonders gut geeignet, da der Finger während einer Operation oft nicht zugänglich ist.