Vollständig verwaltete Archivierung von Pathologiebildern
Als vollständig betreuter Service kann die cloudbasierte Archivierung dazu beitragen, die betriebliche Komplexität zu reduzieren und die Inbetriebnahme zu beschleunigen. Gleichzeitig können sich durch die hochverfügbare, auf AWS basierende Lösung mit einer Verfügbarkeit von 99,99% die Betriebs- und Wartungskosten verringern. Pathologieabteilungen können schnell wachsende Bilddatenmengen archivieren, ohne durch lokale Speicherkapazitäten oder begrenzte räumliche Ressourcen eingeschränkt zu sein.