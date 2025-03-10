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Entdecken Sie, wie fortschrittliches Patientenmonitoring, Datenmanagement und Workflow-optimierende Tools Ärzt*innen dabei helfen können, schnell und präzise auf komplexe Patientenbedürfnisse in der Akutversorgung zu reagieren.
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