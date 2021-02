Die von Philips gegebene Garantie gilt zusätzlich zur Gewährleistungsverpflichtung Ihres Verkäufers. Ihre gesetzlichen Rechte bei Mängeln gegenüber Ihrem

Verkäufer werden durch die Garantie oder den Eintritteines Garantiefalls nicht eingeschränkt. Sämtliche Ansprüche aus dieser unterliegen einer Verjährungsfrist

von 12 Monaten. Diese beginnt ab Kenntnis bzw. grob fahrlässiger Unkenntnis des Mangels.

Als Garantie- sowie Eigentumsnachweis ist der Originalkaufbeleg (Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung) des Händlers vorzulegen. Der Beleg muss das Kaufdatum, Namen und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Typenbezeichnung des Gerätes enthalten. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer des Gerätes. Verkauft der Erstkäufer das Gerät an einen Zweitkäufer (z. B. im Rahmen einer eBay-Auktion) weiter, ist diese Garantie nicht auf den Zweitkäufer übertragbar.

Garantieleistungen können auch durch Philips Vertragswerkstätten in anderen Ländern erbracht werden, allerdings kann es zu Verzögerungen kommen, wenn die

erforderlichen Ersatzteile nicht sofort verfügbar sind. Es gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Sollten Sie im Falle eines Auslandaufenthaltes die Adresse einer in Ihrer Nähe befindlichen autorisierten Philips Vertragswerkstatt benötigen, so können Sie diese beim Kundenservice des jeweiligen Landes erfragen. Die Kontaktdaten des Kundenservice sind in den Garantiehinweisen aufgeführt, die jedem Gerät beiliegen.

Sollte ausnahmsweise ein Mangel auftreten, wird Philips nach seiner Wahl das Gerät reparieren, austauschen oder den Einkaufspreis des Gerätes zurückerstatten. Der Austausch des Gerätes kann sowohl in dasselbe als auch in ein mindestens vergleichbar ausgestattetes Modell erfolgen. Hierbei kann es sich um ein nach Herstellervorgaben aufbereitetes Gerät handeln, welches in Hinblick auf Leistung und Funktionsfähigkeit einem Neugerät entspricht. Der Austausch oder die Reparatur des Gerätes begründet keine neue Garantie. Alle ausgetauschten Altgeräte und Teile werden Eigentum von Philips. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche, gleich auf welchem Rechtsgrund diese beruhen. Der Ausschluss findet keine Anwendung im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, im Falle des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, der Produkthaftung und bei Verletzung wesentlicher Pflichten, die die Erreichung des Garantiezwecks gefährden.



Garantieabwicklung:

Um Ihnen schnellstmöglich helfen zu können, wenn Sie mit Ihrem Philips Kundenservice oder Ihrem Händler in Kontakt treten, halten Sie bitte folgende Informationen

bereit:

- Originalkaufbeleg (inkl. Kaufdatum, Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Typenbezeichnung des Gerätes)

- Seriennummer, wenn vorhanden (nicht alle Philips Geräte sind mit einer Seriennummer versehen)



Garantiezeitraum:

Zwei Jahre nach Erstkauf des Philips Gerätes (abweichende Garantiezeiträume für bestimmte Geräte werden für die jeweiligen Geräte gesondert bekanntgegeben).