Um sicherzustellen, dass Ihre Bestellung so schnell wie möglich geliefert wird, verarbeiten wir alle Bestellungen sofort automatisch. Infolgedessen ist es nicht möglich, Ihre Bestellung zwischen dem Zeitpunkt der Bestellung und der Lieferung zu stornieren oder zu ändern.





Sie können Ihr Paket an der Tür ablehnen oder Ihre Bestellung kostenlos an uns zurücksenden. Wenn Sie sich für eine Rücksendung Ihrer Bestellung entscheiden, melden Sie Ihre Rücksendung an, indem Sie sich an den Kundenservice wenden.



Der Betrag Ihrer Bestellung wird dann automatisch erstattet. Dies kann nach Eingang der Rücksendung bis zu 10 Werktage dauern.