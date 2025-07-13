Philips Support Wasser/Dampf tritt aus dem Decalc Verschluss und unter dem Sockel meiner Philips Dampfbügelstation aus

Wenn die Oberfläche unter der Basis der Philips Dampfbügelstation nass wird oder Dampf und/oder Wasser aus dem EASY DECALC Verschluss austritt, findest du mögliche Ursachen und Lösungen in unserem Artikel unten.

Der EASY DECALC Verschluss ist nicht fest genug verschlossen. Schalten Sie das Gerät aus, und warten Sie 2 Stunden, bis es abgekühlt ist. Schrauben Sie den Verschluss ab, und bringen Sie ihn anschließend wieder an, um sicherzustellen, dass er fest angezogen ist. Der Gummidichtungsring des EASY DECALC Verschlusses ist abgenutzt. Wasser und/oder Dampf kann aus dem EASY DECALC Verschluss austreten, wenn der Gummidichtungsring abgenutzt ist. Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zum Austauschen des EASY DECALC Verschlusses zu erhalten. Wenn sich das Problem anhand dieser genannten Schritte nicht beheben lässt, wende dich für weitere Hilfe bitte an uns.