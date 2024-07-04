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Philips Support

Ich kann den USB-Adapter/das USB-Ladegerät für mein Philips Produkt nicht finden

Wenn Sie den USB-Adapter/das USB-Ladegerät für Ihr Philips Gerät nicht finden können, beachten Sie bitte die folgenden Informationen. 

Diese Informationen beziehen sich auf den HQ87-Adapter zum Anschließen eines USB-A-Ladekabels an eine Steckdose. Sie gelten für Philips Rasierer sowie Haarpflege- und Beauty-Geräte, die mit einem USB-Ladekabel geliefert werden (einschließlich Rasierer/Bartschneider, OneBlade, Lady Shaver und All-in-One-Trimmer).

Die Verfügbarkeit variiert von Standort zu Standort. Wählen Sie daher bitte den entsprechenden Abschnitt für Ihr Land aus.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: MG7951/15 , MG5941/15 , MG5952/30 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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