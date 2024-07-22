Philips Support
Die Verbindung zwischen Baby- und Elterneinheit geht häufig verloren
Wenn die Verbindung zwischen der Baby-Einheit und der Elterneinheit hin und wieder abbricht oder es zu Tonunterbrechungen kommt, befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu lösen.
- Versuchen Sie es an einem anderen Ort. Die Baby-Einheit und die Elterneinheit stehen möglicherweise zu nah an der äußeren Grenze des Empfangsbereichs oder es treten Störungen mit anderen schnurlosen 2,4-GHz-Geräten auf.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Baby-Einheit und der Elterneinheit oder schalten Sie andere drahtlose 2,4-GHz-Geräte (Laptops, Handys, Mikrowellen usw.) aus. Es kann bis zu 15 Sekunden dauern, bis die Verbindung zwischen den Einheiten wiederhergestellt wird.
- Starten Sie die Baby-Einheit und die Elterneinheit neu.
- Prüfen Sie die Signalstärke des WLAN-Routers Ihrer Baby-Einheit in der Baby Monitor+ App. Es funktioniert am besten, wenn "Ausgezeichnet" oder "Gut" angezeigt wird. Wenn das Signal schwach ist, stellen Sie den WLAN-Router näher an die Baby-Einheit oder verwenden Sie einen WLAN-Repeater, um eine gute und stabile Verbindung für eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Setzen Sie den Router und das Modem zurück. Ziehen Sie die Stecker heraus, warten Sie ca. 10 Sekunden und stecken Sie sie wieder ein.
Stellen Sie sicher, dass die Baby-Einheit mit einem geeigneten Netzteil an die Steckdose angeschlossen ist, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, insbesondere während der Nacht. Verwenden Sie für eine optimale Ladeleistung immer den mitgelieferten Adapter.
- Wenn Sie den Direktmodus verwenden, versuchen Sie es mit dem Auto-Modus oder das Gegenteil. Testen Sie, welcher Modus am besten zu Ihren Anforderungen passt.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCD974/26 , SCD971/26 , SCD973/26 .