Philips Support Die Verbindung zwischen Baby- und Elterneinheit geht häufig verloren

Wenn die Verbindung zwischen der Baby-Einheit und der Elterneinheit hin und wieder abbricht oder es zu Tonunterbrechungen kommt, befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu lösen.

Versuchen Sie es an einem anderen Ort. Die Baby-Einheit und die Elterneinheit stehen möglicherweise zu nah an der äußeren Grenze des Empfangsbereichs oder es treten Störungen mit anderen schnurlosen 2,4-GHz-Geräten auf.

Verringern Sie den Abstand zwischen der Baby-Einheit und der Elterneinheit oder schalten Sie andere drahtlose 2,4-GHz-Geräte (Laptops, Handys, Mikrowellen usw.) aus. Es kann bis zu 15 Sekunden dauern, bis die Verbindung zwischen den Einheiten wiederhergestellt wird.

Starten Sie die Baby-Einheit und die Elterneinheit neu.

Prüfen Sie die Signalstärke des WLAN-Routers Ihrer Baby-Einheit in der Baby Monitor+ App. Es funktioniert am besten, wenn "Ausgezeichnet" oder "Gut" angezeigt wird. Wenn das Signal schwach ist, stellen Sie den WLAN-Router näher an die Baby-Einheit oder verwenden Sie einen WLAN-Repeater, um eine gute und stabile Verbindung für eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Setzen Sie den Router und das Modem zurück. Ziehen Sie die Stecker heraus, warten Sie ca. 10 Sekunden und stecken Sie sie wieder ein.

Stellen Sie sicher, dass die Baby-Einheit mit einem geeigneten Netzteil an die Steckdose angeschlossen ist, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, insbesondere während der Nacht. Verwenden Sie für eine optimale Ladeleistung immer den mitgelieferten Adapter.

Stellen Sie sicher, dass die Baby-Einheit mit einem geeigneten Netzteil an die Steckdose angeschlossen ist, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, insbesondere während der Nacht. Verwenden Sie für eine optimale Ladeleistung immer den mitgelieferten Adapter. Wenn Sie den Direktmodus verwenden, versuchen Sie es mit dem Auto-Modus oder das Gegenteil. Testen Sie, welcher Modus am besten zu Ihren Anforderungen passt.