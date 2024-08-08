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Mein OneBlade 360 Connected lässt sich nicht mit meinem Smartphone koppeln

Wenn Ihr OneBlade 360 Connected* sich nicht mit Ihrem Mobilgerät koppeln lässt, helfen Ihnen die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung.

Wir empfehlen Ihnen, die Schritte in der unten angegebenen Reihenfolge auszuführen. Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

*Beachten Sie, dass diese Informationen nur für den OneBlade 360 Connected gelten. Benutzer anderer OneBlade-Modelle können ihre Geräte manuell zu ihren OneBlade App-Profilen hinzufügen, aber keine Verbindung über Bluetooth herstellen.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: QP4530/30 , QP4631/65 .

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