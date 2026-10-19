Aus dem Wasserbehälter meiner Saeco Espressomaschine wird kein Wasser gezogen

Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte, um eingeschlossene Luft aus Ihrer Espressomaschine zu entfernen:

1. Schalten Sie die Maschine aus.

2. Entleeren Sie den Wasserbehälter und nehmen Sie den AquaClean Filter (oder sonstigen Wasserfilter) heraus

3. Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser, und setzen Sie ihn wieder ein.

4. Schalten Sie die Maschine wieder ein. Wenn die Maschine aufgeheizt ist, geben Sie 2–3 Tassen heißes Wasser aus.



Wenn Sie einen AquaClean Wasserfilter verwenden, befolgen Sie diese zusätzlichen Schritte, um sicherzustellen, dass der Filter vorbereitet und korrekt installiert ist:

1. Schütteln Sie den AquaClean Wasserfilter 5 Sekunden lang.

2. Tauchen Sie den Filter kopfüber in eine Schüssel mit Wasser, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen.

3. Setzen Sie den Filter wieder in den Wasserbehälter ein, und füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser.

4. Schalten Sie die Maschine aus und wieder ein.

5. Wählen Sie "Heißes Wasser" aus und lassen Sie 2–3 Tassen heißes Wasser ab.



Hinweis: Wenn Sie seit mehr als 3 Monaten einen AquaClean Wasserfilter verwenden, wechseln Sie den Filter aus, da er möglicherweise verstopft ist.