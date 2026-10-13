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Mein Philips Rasierer macht laute Geräusche

Wenn Ihr Philips Rasierer beim Einschalten laute Geräusche von sich gibt, wurde er wahrscheinlich nicht richtig zusammengesetzt. Ein falsch (wieder) zusammengesetzter Rasierer (z. B. nach der Reinigung) gibt bei Verwendung ein klapperndes Geräusch von sich.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um sicherzustellen, dass Ihr Rasierer korrekt zusammengesetzt wurde.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: S9983/95, XP9407/37, XP9405/31. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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