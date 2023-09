Die Bürstenrolle ist blockiert

Schmutz oder Haare können sich in der Bürste Ihres kabellosen Philips Staubsaugers verfangen.

Dies kann dazu führen, dass die Bürstenrolle klemmt, und Sie bemerken, dass die Saugleistung

abnimmt. Um dieses Problem zu lösen, befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte zur Reinigung der Bürste Ihres Staubsaugers:

Nehmen Sie die Bürste mit der Easy-Taste heraus, und nehmen Sie die seitliche Kappe ab (Abb. 1-3).

Ziehen Sie alle Haarsträhnen an der Bürste und unter der Kappe von Hand heraus , oder verwenden Sie eine Schere (Abb. 4) .

Setzen Sie die seitliche Kappe wieder auf, bis sie hörbar einrastet, und lassen Sie dann die Bürste wieder einrasten (Abb. 5-7) . Nun ist Ihr Staubsauger wieder einsatzbereit.

Der Staubbehälterdeckel ist nicht ordnungsgemäß mit dem Staubbehälter verbunden, oder der Staubbehälter ist nicht richtig im Gerät eingesetzt

In beiden Fällen kommt es zu einem Verlust der Saugleistung. Achten Sie darauf, den den Staubbehälterdeckel ordnungsgemäß am Staubbehälter und den Staubbehälter am Gerät zu befestigen (siehe Abbildung unten).

Im Gerät ist kein Filter vorhanden

. Vergewissern Sie sich, dass sich der Filter im Gerät befindet und richtig zusammengesetzt ist (siehe Abbildung unten).