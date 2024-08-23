Meine Sonicare Zahnbürste vibriert nicht

Ein unvollständig aufgeladener Akku benötigt möglicherweise mehr Leistung für die Vibration der Zahnbürste. Wir empfehlen, den Akku mindestens 24 Stunden lang aufzuladen. Um dies zu vermeiden, können Sie Ihre Zahnbürste immer im Ladegerät lassen.



Wenn Sie Ihre Zahnbürste einen Monat oder länger nicht verwendet haben, ist der Akku möglicherweise leer. Stellen Sie das Handstück in die Ladestation. Der Akku wird geladen, es kann jedoch einige Minuten dauern, bis die Akkuanzeige aufleuchtet. Wir empfehlen, die Zahnbürste mindestens 24 Stunden aufzuladen.

