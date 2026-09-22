Mein Philips AquaTrio Staubsauger erzeugt laute oder ungewöhnliche Geräusche

Wenn Ihr Philips AquaTrio 9000 Staubsauger laute oder ungewöhnliche Geräusche erzeugt, gibt es einige mögliche Ursachen:



Staubsauger nur mit Saugfunktion

Es können sich Haare oder andere Objekte um die Bürstenrolle gewickelt haben

Überprüfen Sie die Bürstenrolle auf blockierende Objekte und entfernen Sie sie (siehe Abbildung a)

1. Ziehen Sie den Verriegelungshebel an der Seite der LED-Düse (1) nach unten und schieben Sie die Bürstenrolle aus der LED-Düse (2).

2. Sie können verfangene Haare oder Fäden aus der Bürstenrolle entfernen, indem Sie die Bürstenrolle mit einer Hand nach unten schieben oder die Klinge einer Schere durch die Rille in der Bürstenrolle bewegen, um Haare und Fäden zu zerschneiden, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben.

3. Schieben Sie die Bürstenrolle wieder in die LED-Düse (1) und drücken Sie den Verriegelungshebel nach oben, um die Bürstenrolle in der LED-Düse zu verriegeln (Sie hören ein Klickgeräusch).



Objekte blockieren den Zyklon

Prüfen Sie den Zyklon auf blockierende Objekte und entfernen Sie diese (siehe Bild b)

1. Drehen Sie den Zyklon im Uhrzeigersinn (1), und entfernen Sie ihn aus dem Staubbehälter (2).

2. Entfernen Sie Haare oder Schmutz, der sich im und unter dem Zyklon verfangen hat.

3. Setzen Sie den Zyklon (1) wieder ein, und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn (2), um ihn wieder im Staubbehälter zu befestigen. Achtung: Stellen Sie sicher, dass der Zyklon beim Einsetzen vollständig festgezogen ist. Drehen Sie den Zyklon, bis er sich nicht mehr weiter drehen kann und vollständig gesichert ist.





Wenn Sie alle oben genannten Punkte überprüft haben und Ihr Staubsauger weiterhin ein Geräusch erzeugt, liegt es möglicherweise an einer technischen Fehlfunktion. Kontaktieren Sie uns in diesem Fall.