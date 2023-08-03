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Meine Sonicare Zahnbürste schaltet sich von selbst aus

Wenn Ihre Zahnbürste sich selbständig ausschaltet, helfen Ihnen die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung, um eine Lösung zu finden.

Wir empfehlen Ihnen, die Schritte in der unten angegebenen Reihenfolge auszuführen. Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX3689/44 , HX3689/43 , HX3792/12 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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