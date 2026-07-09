Haar verfängt sich im heißen Bürstenkopf des Philips Multistyler

Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Wenn sich das Haar im heißen Bürstenkopf des Philips Multistyler verklemmt oder verfängt, befolgen Sie unsere Tipps zur Fehlerbehebung, um das Problem selbst zu lösen.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BHH822/00 , BHH811/00 , BHH814/00 .
Kann ich den Philips Hairstyler bei feuchtem Haar verwenden?
Wo ist die Modell- und Seriennummer meines Philips Hairstyler?
Kann ich das Kabel nach Gebrauch um den Philips Styler wickeln?
Ist der Philips Haarstyler asbestfrei?
Kann Lockenwickeln oder Glätten mein Haar beschädigen?
Wie reinige ich meinen Philips Hairstyler?