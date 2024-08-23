Philips Support Meine Sonicare Zahnbürste vibriert weniger stark

Wenn die nachstehenden Anweisungen nicht helfen, kontaktieren Sie uns oder klicken Sie hier, um eine Online-Garantieanfrage zu stellen, damit wir Sie bei einem Ersatzgerät unterstützen können. Alle Sonicare Zahnbürsten und Zahnzwischenraumreiniger umfassen eine 2-Jahres-Garantie.



Wenn Ihre Zahnbürste weniger stark vibriert als zuvor, helfen Ihnen die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung.



Wir empfehlen Ihnen, die Schritte in der unten angegebenen Reihenfolge auszuführen. Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

1. Laden Sie den Akku vollständig auf. Eine Zahnbürste ohne vollständig aufgeladenen Akku benötigt möglicherweise mehr Leistung, um in ihrer ursprünglichen Stärke zu vibrieren. Wir empfehlen, das Gerät über Nacht mindestens 24 Stunden aufzuladen.



Die Ladegeräte für alle Sonicare Zahnbürsten unterscheiden sich und sind nicht mit anderen Sonicare Modellen kompatibel. Wir empfehlen Ihnen, die Zahnbürste mithilfe des Originalladegeräts aufzuladen, das im Lieferumfang der Zahnbürste enthalten ist. 2. Deaktivieren Sie EasyStart. Bei einigen Zahnbürsten ist die EasyStart-Funktion standardmäßig aktiviert. Diese Funktion bewirkt, dass die Vibrationsstufe Ihrer Zahnbürste nach jedem Putzvorgang langsam gesteigert wird. Die Steigerung der Vibration erfolgt in den ersten vierzehn Sitzungen. Wenn Sie möchten, dass Ihre Zahnbürste normal vibriert, empfehlen wir, die EasyStart-Funktion auszuschalten. 3. Ersetzen Sie den Bürstenkopf. Es kann auch bedeuten, dass Ihr Bürstenkopf abgenutzt ist. Wir empfehlen, den Bürstenkopf alle drei Monate auszutauschen. Sie können einen neuen Bürstenkopf in unserem Online-Shop kaufen.



Wenn Sie Ihren Bürstenkopf kürzlich ausgetauscht haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. 4. Ändern Sie den Putzmodus. Der ausgewählte Modus wirkt sich auf die Vibrationsstufe Ihrer Zahnbürste aus. Einige Putzmodi sind weniger stark, z. B. TongueCare und Sensitive. Wir empfehlen, die Vibration zu erhöhen, indem Sie den Putzmodus ändern. Schalten Sie Ihre Zahnbürste aus, und drücken Sie die Modus-/Intensitätstaste, um Ihren gewünschten Modus auszuwählen. 5. Ändern Sie die Intensitätsstufe. Einige Zahnbürstenmodelle verfügen über eine Intensitätsstufe. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, ob Ihre Zahnbürste über die Intensitätsstufe verfügt. Die ausgewählte Intensitätsstufe kann sich auf die Vibrationsstufe Ihrer Zahnbürste auswirken. Sie können zwischen verschiedenen Intensitätsstufen wählen. Die Zahnbürste wählt automatisch die Intensitätsstufe basierend auf dem Bürstenkopf aus, den Sie aufstecken.



Während des Putzens können Sie die Intensität durch Drücken der Modus-/Intensitätstaste ändern. Die Intensität kann nicht eingestellt werden, wenn das Handstück ausgeschaltet ist. Haben Sie immer noch Probleme mit Ihrer Zahnbürste? Wenn keiner dieser Tipps hilft, könnte Ihre Zahnbürste einen inneren Defekt haben. Wir empfehlen, eine Reparatur oder einen Austausch für Ihre Zahnbürste anzufordern.