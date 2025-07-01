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Philips Support

Es tritt weißer Rauch aus meinem Philips Airfryer aus.

Wenn weißer Rauch aus dem Philips Airfryer austritt, lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt, um zu erfahren, wie Sie dieses Problem ganz einfach selbst beheben können.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HD9953/00R1 , HD9240/90R1 , NA565/02 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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