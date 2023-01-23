Philips Support Die Brühgruppe lässt sich nicht aus der Philips Espressomaschine entfernen

Die Brühgruppe lässt sich nicht aus der Philips Espressomaschine entfernen. In unserem Artikel und Video unten finden Sie Ursachen und Lösungen, die Sie unterstützen.

Das Getriebe der Brühgruppe befindet sich nicht in der neutralen Position. Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen, um das Getriebe der Brühgruppe in der Maschine in die Neutralstellung zu bringen: Schließen Sie die Serviceklappe, und setzen Sie alles wieder ein (Wasserbehälter/Abtropfschale/Kaffeesatzbehälter). Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (ON/OFF) zum Ausschalten der Maschine. Warten Sie, bis Sie keine Geräusche mehr hören (dies kann 15–20 Sekunden dauern). Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Maschine einzuschalten. Nehmen Sie keine Handlungen vor, bis die Maschine einsatzbereit ist. Öffnen Sie beispielsweise nicht die Serviceklappe, und entfernen Sie die Abtropfschale/den Wasserbehälter nicht. Öffnen Sie die Serviceklappe, und versuchen Sie erneut, die Brühgruppe durch Drücken der "PUSH"-Taste auf der rechten Seite zu entfernen. Halten Sie sie fest, und ziehen Sie sie in Ihre Richtung. Die Maschine befindet sich im Entkalkungsmodus Wenn sich Ihre Espressomaschine im Entkalkungsmodus befindet, kann die Brühgruppe nicht entfernt werden. Um dieses Problem zu lösen, schließen Sie zuerst den Entkalkungsvorgang ab und versuchen Sie es erneut.



Wenn sich das Problem damit nicht beheben lässt, wenden Sie sich an uns, um weitere Hilfe zu erhalten.