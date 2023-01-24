ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Support-Homepage

Philips Support

Der Mahlgrad bei der Philips Espressomaschine lässt sich nicht ändern

Befolgen Sie die Schritte, und sehen Sie sich auch das Video unten an, um die Mahlgradeinstellung Ihrer Philips Espressomaschine anzupassen.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: EP3341/50, EP3323/90, EP3323/40. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage