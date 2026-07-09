Der Philips Haarglätter glättet meine Haare nicht

Wenn Sie mit dem Ergebnis Ihres Philips Haarglätters nicht zufrieden sind, befolgen Sie bitte unsere nachfolgenden Tipps zur Fehlerbehebung.
Es könnte sein, dass Sie eine zu dicke Haarsträhne zu glätten versuchen. Dies beeinflusst die Qualität des Glättens, und Sie müssen möglicherweise den Vorgang einige Male wiederholen. Nehmen Sie bei einem Durchgang nur einen kleinen Bereich des Haars, nicht mehr als 5 bis 6 cm breit. Für den Philips SenseIQ Haarglätter können Sie auch den Schnellmodus (Fast) ausprobieren oder eine andere manuelle Einstellung wählen, um schnellere Glättergebnisse zu erzielen.
Trocknen Sie Ihr Haar immer vor dem Glätten Ihres Haars. Nasses oder feuchtes Haar kann beim Glätten nicht nur Ihr Haar beschädigen, sondern wird auch nicht das beste Ergebnis erzielen.
Ein weiterer Tipp für das beste Ergebnis mit Ihrem Glätteisen ist es, ausreichenden Druck anzuwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Haar fest zwischen den Platten des Haarglätters gedrückt wird.
Glätten erfordert etwas Geduld. Wenn Sie den Haarglätter nach unten ziehen, sollten Sie ihn vorsichtig und langsam bewegen. Sollten Sie mit dem Ergebnis Ihres Philips Glätteisens auch weiterhin nicht zufrieden sein, wenden Sie sich an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:HP4698/01 , HP4668/00 , HP4668/07 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›