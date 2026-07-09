Der Philips Haarglätter glättet meine Haare nicht

Es könnte sein, dass Sie eine zu dicke Haarsträhne zu glätten versuchen. Dies beeinflusst die Qualität des Glättens, und Sie müssen möglicherweise den Vorgang einige Male wiederholen.

Nehmen Sie bei einem Durchgang nur einen kleinen Bereich des Haars, nicht mehr als 5 bis 6 cm breit.

Für den Philips SenseIQ Haarglätter können Sie auch den Schnellmodus (Fast) ausprobieren oder eine andere manuelle Einstellung wählen, um schnellere Glättergebnisse zu erzielen.