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Mein Philips Airfryer funktioniert nicht oder lässt sich nicht einschalten

Wenn sich der Philips Airfryer nicht einschalten lässt oder sich einschalten lässt, aber nicht funktioniert oder sich nicht aufheizt, findest du in unserem Artikel unten mögliche Ursachen und Problembehebungen.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HD9953/00R1 , HD9240/90R1 , NA565/02 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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