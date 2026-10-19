Der Philips Groomer schneidet meine Haare ungleichmäßig
Wenn Ihr Groomer Haare ungleichmäßig trimmt, helfen Ihnen die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung, um eine Lösung zu finden.
Wir empfehlen Ihnen, die Schritte in der unten angegebenen Reihenfolge auszuführen. Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Alternativ können Sie sich das untenstehende Video ansehen, um das Problem zu beheben.
Es ist wichtig, dass die Schneideeinheit oder der Kammaufsatz, den Sie mit dem Groomer verwenden, ordnungsgemäß am Gerät angebracht ist. Wenn die Aufsätze nicht richtig angebracht sind, funktioniert der Groomer möglicherweise nicht, oder es lassen sich nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen.
Wenn Sie den Groomer zu stark gegen die Haut drückst, kann es sein, dass Sie versehentlich die Schnittlängeneinstellungen ändern oder ungleichmäßigen Druck ausüben. Dies kann dazu führen, dass das gerät ungleichmäßig schneidet.
Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn der Groomer vollständig auf der Haut aufliegt. Führen Sie ihn dann sanft und gleichmäßig über die jeweiligen Bereiche.
Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie Ihre Haare gegen die Wuchsrichtung schneiden. Beachten Sie beim Schneiden Ihrer Haare, dass diese in unterschiedliche Richtung wachsen.
Daher müssen Sie Ihren Trimmer für ein gleichmäßiges Ergebnis in verschiedene Richtungen (nach oben, unten und in Querrichtung) führen, damit er den gesamten Haarwuchs erfassen kann.
Nasses Haar ist schwieriger zu schneiden, da es häufig an der Haut haftet und deshalb vom Gerät nicht erfasst wird. Daher empfehlen wir, Ihre Haare nur dann zu schneiden, wenn sie vollständig trocken sind.
Ihr Philips Groomer wird mit verschiedenen Aufsätzen zur Verwendung für Haare und Bart geliefert. Es ist wichtig, den richtigen Aufsatz für den entsprechenden Bereich zu verwenden.
Gesichtsbehaarung ist in der Regel fester als Kopfhaar. Daher ist der Bartaufsatz nur für Bärte konzipiert und getestet.
Die Schneideeinheit und der Kammaufsatz eines Bartschneiders sind in der Regel kleiner als die eines Haarschneiders. Mit dem Gerät können Sie kleinere Bereiche ganz einfach erreichen, wie z. B. unter der Nase. Die breiteren Kammaufsätze und Schneideeinheiten wurden hingegen für das Haareschneiden entwickelt.
Um einen gleichmäßigen Schnitt zu erhalten, sollten Sie daher sicherstellen, den richtigen Aufsatz zu verwenden.
Nicht alle Bartschneider sind vollständig für die Pflege sehr langer Bärte (>10 mm) optimiert und für ein optimales Ergebnis muss das Gerät öfter über den Bart geführt werden.
Wenn keiner dieser Tipps hilft, könnte Ihr Groomer einen inneren Defekt haben. Wir empfehlen, eine Reparatur oder einen Austausch für Ihren Groomer anzufordern.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:HC7722/15, HC7733/15, HC9723/15. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›