Der Philips Groomer schneidet meine Haare ungleichmäßig

Ihr Philips Groomer wird mit verschiedenen Aufsätzen zur Verwendung für Haare und Bart geliefert. Es ist wichtig, den richtigen Aufsatz für den entsprechenden Bereich zu verwenden.



Gesichtsbehaarung ist in der Regel fester als Kopfhaar. Daher ist der Bartaufsatz nur für Bärte konzipiert und getestet.



Die Schneideeinheit und der Kammaufsatz eines Bartschneiders sind in der Regel kleiner als die eines Haarschneiders. Mit dem Gerät können Sie kleinere Bereiche ganz einfach erreichen, wie z. B. unter der Nase. Die breiteren Kammaufsätze und Schneideeinheiten wurden hingegen für das Haareschneiden entwickelt.



Um einen gleichmäßigen Schnitt zu erhalten, sollten Sie daher sicherstellen, den richtigen Aufsatz zu verwenden.