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Der Philips Groomer schneidet meine Haare ungleichmäßig

Wenn Ihr Groomer Haare ungleichmäßig trimmt, helfen Ihnen die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung, um eine Lösung zu finden.

Wir empfehlen Ihnen, die Schritte in der unten angegebenen Reihenfolge auszuführen. Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Alternativ können Sie sich das untenstehende Video ansehen, um das Problem zu beheben.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HC7722/15, HC7733/15, HC9723/15. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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