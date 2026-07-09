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Mein Philips OneBlade rasiert weniger gründlich als erwartet

Wenn Sie mit den Ergebnissen bei der Rasur mit dem Philips OneBlade nicht zufrieden sind, lesen Sie unsere nachstehenden Tipps zur Fehlerbehebung, um dieses Problem zu beheben.

Bitte beachten Sie, dass OneBlade die Haut nicht direkt mit den Klingen berührt für eine gründliche und hautfreundliche Rasur.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: QP1924/24 , QP2834/23 , QP1424/65 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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