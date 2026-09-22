Mein Philips AquaTrio Staubsauger hinterlässt Wasserspuren auf dem Boden

Der AquaTrio mit Saug- und Wischfunktion wurde in engen Wendungen bewegt oder das Gerät wurde in seitlicher Richtung bewegt (von links nach rechts über den Boden geschoben)

Um Wasserspuren auf dem Boden zu vermeiden, sollten Sie enge Wendungen mit dem AquaTrio der Serie 9000 weitestgehend vermeiden und das Gerät möglichst nicht in seitlicher Richtung bewegen. Wenn Sie noch Wasserspuren auf dem Boden sehen und diese entfernen möchten, können Sie den Wasserabsorptionsmodus* aktivieren, indem Sie die Taste für den Reinigungsmodus drücken (siehe Abbildung unten).



Der AquaTrio mit Saug- und Wischfunktion wurde beim Einschalten über eine Schwelle, einen Teppich oder eine Treppe bewegt.

Es wird empfohlen, den Wasserabsorptionsmodus* zu aktivieren, wenn Sie das Gerät über eine Schwelle, einen Teppich oder eine Treppe heben. Dadurch wird verhindert, dass Schmutzwasser aus der AquaSpin Düse tropft.



Der AquaTrio mit Saug- und Wischfunktion wurde unmittelbar nach dem Ausschalten angehoben

Das Gerät kann eine kleine Pfütze auf dem Boden hinterlassen, wenn Sie es ausschalten. Sie können die Größe der Pfütze verringern, indem Sie den Wasserabsorptionsmodus* aktivieren, bevor Sie den AquaTrio der Serie 9000 ausschalten. Bewegen Sie das Gerät einige Male vorwärts und rückwärts, während der Wasserabsorptionsmodus aktiviert ist. Bei Bedarf können Sie die letzten Tropfen mit einem Tuch entfernen.



Hinweis:

Absorptionsmodus*: Ältere Modelle verfügen über einen normalen Nassmodus und einen intensiven Nassmodus, jedoch keinen Wasserabsorptionsmodus.

Wenn Sie den Wasserabsorptionsmodus verwenden, tritt kein Wasser mehr aus dem Gerät aus und die Saugleistung wird erhöht. Wenn Sie nach 45 Sekunden nichts Unternehmen, schaltet das Gerät automatisch in den normalen Nassmodus zurück.

Die Räder des AquaTrio der Serie 9000 sind blockiert

Sie können den Zustand der Räder regelmäßig überprüfen und Schmutz entfernen, der die Räder blockiert.Haben diese Lösungen das Problem nicht gelöst? Um weitere Hilfe zu erhalten, wenden Sie sich bitte an uns.