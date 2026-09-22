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Mein Philips AquaTrio Staubsauger hinterlässt Wasserspuren auf dem Boden

Wenn Ihr Philips AquaTrio Staubsauger Wasserspuren auf dem Boden hinterlässt, kann dies mehrere Ursachen haben. Bitte stellen Sie anhand der Abbildung fest, welches Modell Sie haben. Nachfolgend finden Sie die entsprechenden Informationen.

Mein Philips AquaTrio Staubsauger hinterlässt Wasserspuren auf dem Boden

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XW9384/01 , XW7110/01 , XW9383/01R1 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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