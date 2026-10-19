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Die Düse an meinem Philips Sonicare AirFloss lässt sich nicht abziehen oder fällt leicht ab.

Wenn Sie die Düse Ihres Philips Sonicare AirFloss nicht vom Handstück abnehmen können oder diese leicht abfällt, finden Sie nachstehend Lösungen zur Behebung dieses Problems.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX8494/03, HX8494/01, HX3042/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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