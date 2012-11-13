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Eingestellt
WAC3500D/12
Musik übertragen, anschließen und wiedergeben – über ein System
Mit dem Komplettsystem WAC3500D Wireless Music Center mit 80 GB Festplatte können Sie Musik von Ihrem PC übertragen, Ihren iPod anschließen, USB-Geräte über Plug & Play wiedergeben und Festplatteninhalte in erstklassiger Soundqualität genießen.
Dank der großen Festplattenspeicherkapazität von 80 GB können Sie digitale Audiodateien (bis zu 1500 Audio-CDs) mühelos speichern. Das System ist platzsparend, verfügt über ein intelligentes Audiomanagement und ermöglicht schnellen Zugriff – und das alles an einem Ort.
Dank der iPod-Ladestation können Sie Ihren iPod direkt an das Streamium Wireless Music Center anschließen und Musik in ausgezeichneter Soundqualität wiedergeben. Wechseln Sie dazu auf dem Streamium-System einfach nur zum Modus für tragbare Geräte, und schließen Sie den iPod an. Verwenden Sie zum Durchsuchen, Auswählen und Wiedergeben der auf dem iPod gespeicherten Musiktitel die Streamium-Fernbedienung. Das Streamium-System lädt Ihren iPod automatisch auf, solange er sich in der Station befindet.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.3
von 5
15
Bewertungen
rorqual13
13/11/2012
United Kingdom
well designed product
Like all the philips I have had in the past excellent product easy to use and enjoyable to own.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium WAC3500D Wireless Music Centre verfasst
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reni
13/06/2013
Nederland
prima ding
gemakkelijk in gebruik, ding regelt bijna alles zelf
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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öfeli
08/10/2012
Suisse
Diese Produkt entspricht meinen Anforderungen mehrheitlich.
Negativ an der Bedienung des Geräts ist die Tatsache, dass dieses nach einem Abschalten mittels Fernbedienung nicht wieder mit der Fernbedienung in den Betriebszustand versetzt werden kann.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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