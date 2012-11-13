ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Produkt-Lifestyle
  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Foto zum emotionalen Nutzen
  • Produkt-Lifestyle

Eingestellt

StreamiumWireless Music Center

WAC3500D/12

3.3

| (15) Bewertungen

Musik übertragen, anschließen und wiedergeben – über ein System

Mit dem Komplettsystem WAC3500D Wireless Music Center mit 80 GB Festplatte können Sie Musik von Ihrem PC übertragen, Ihren iPod anschließen, USB-Geräte über Plug & Play wiedergeben und Festplatteninhalte in erstklassiger Soundqualität genießen.

Alle Vorteile anzeigen

Musik übertragen, anschließen und wiedergeben – über ein System

Musik per Drag & Drop vom PC übertragen und kopieren

80 GB Festplatte zur Speicherung und Wiedergabe von bis zu 1500 CDs

80 GB Festplatte zur Speicherung und Wiedergabe von bis zu 1500 CDs

Dank der großen Festplattenspeicherkapazität von 80 GB können Sie digitale Audiodateien (bis zu 1500 Audio-CDs) mühelos speichern. Das System ist platzsparend, verfügt über ein intelligentes Audiomanagement und ermöglicht schnellen Zugriff – und das alles an einem Ort.

Den iPod anschließen, aufladen und die tolle Soundqualität genießen

Dank der iPod-Ladestation können Sie Ihren iPod direkt an das Streamium Wireless Music Center anschließen und Musik in ausgezeichneter Soundqualität wiedergeben. Wechseln Sie dazu auf dem Streamium-System einfach nur zum Modus für tragbare Geräte, und schließen Sie den iPod an. Verwenden Sie zum Durchsuchen, Auswählen und Wiedergeben der auf dem iPod gespeicherten Musiktitel die Streamium-Fernbedienung. Das Streamium-System lädt Ihren iPod automatisch auf, solange er sich in der Station befindet.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.3

von 5

15

Bewertungen

2

13/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

well designed product

Like all the philips I have had in the past excellent product easy to use and enjoyable to own.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Streamium WAC3500D Wireless Music Centre verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Streamium WAC3500D Wireless Music Centre verfasst

13/06/2013

Nederland

Nederland

prima ding

gemakkelijk in gebruik, ding regelt bijna alles zelf

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Streamium WAC3500D Wireless Music Center verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Streamium WAC3500D Wireless Music Center verfasst

08/10/2012

Suisse

Suisse

Diese Produkt entspricht meinen Anforderungen mehrheitlich.

Negativ an der Bedienung des Geräts ist die Tatsache, dass dieses nach einem Abschalten mittels Fernbedienung nicht wieder mit der Fernbedienung in den Betriebszustand versetzt werden kann.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Streamium WAC3500D Wireless Music Center verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Streamium WAC3500D Wireless Music Center verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.