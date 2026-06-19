Bis zu 42 Stunden Wiedergabezeit.

Mit deaktiviertem Noise Canceling erhalten Sie bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit. Die Ladetasche im Taschenformat bietet zusätzliche 32 Stunden (bei aktiviertem Noise Canceling 7 Stunden und zusätzliche 23 Stunden mit der Ladetasche). Laden Sie die Earbuds für einen schnellen Boost 15 Minuten lang auf, um drei zusätzliche Stunden zu erhalten. Die Ladetasche selbst kann über USB-C aufgeladen werden.