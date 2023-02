Kompakte Elektronik reduziert unerwünschte Hintergrundgeräusche um bis zu 75%

Die Technologie zur Geräuschreduzierung verbessert die Wiedergabe von eher leisen Klängen in einer lauten Umgebung, da sie Niederfrequenzen, wie z. B. Geräusche in Flugzeugen und Zügen unterdrückt. Sie sind daher in der Lage, leise Musik ohne störende Hintergrundgeräusche auch im Flugzeug genießen zu können. Mit dieser Technologie wird eine gleichwertige aber unterschiedliche Wellenform des Geräusches erzeugt, bei dem das unerwünschte Geräusch ausgeblendet wird.