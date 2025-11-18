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Eingestellt
Anpassbares PC-Headset
Bei dieser eleganten PC-Lösung können Sie die Ohrmuscheln des Headsets individuell anpassen. Durch die kristallklare Sprachübertragung und den bequemen Nackenbügel wird Chatten zu einer wahren Freude.
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Teddy45
18/11/2025
Italia
Verifizierter Käufer
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare
Diese Bewertung wurde für SHM7110U Cuffie per PC verfasst
Datum der Benutzung 2025-10-18
Diese Bewertung wurde für SHM7110U Cuffie per PC verfasst
Datum der Benutzung 2025-10-18
remoune01
16/10/2011
France
Bon produits pour une utilisation à la maison !
Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHM7110 PC Headset verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHM7110 PC Headset verfasst