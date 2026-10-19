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Eingestellt
SHL4400BK/00
Der Schwerkraft trotzende Kopfhörer
Unglaublich leicht, unglaublich leistungsstark: Die Ultrlite-Kopfhörer mit ihrem schlanken und optimierten Design wurden entwickelt, um in Bewegung zu bleiben. Klarer Sound und flach zusammenklappbar – ideal für einfachen Tragekomfort.
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Flach zusammenklappbar
Ein flaches Kabel verhindert Kabelsalat bei Ihren Kopfhörern, während die Zugentlastung für zusätzliche Widerstandfähigkeit sorgt.
Superschlankes Design für umfassenden Komfort unterwegs.
Flach zusammenklappbar für einfachen Transport.
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