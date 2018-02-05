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Eingestellt
Klarer und kraftvoller Bass
Dieser von DJs inspirierte Kopfhörer erzeugt kraftvollen Sound und Bass. Durch das Design mit drehbaren weichen Ohrmuscheln genießen Sie unterwegs ein perfektes Hörerlebnis.
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Leistungsstarke 32-mm-Treiber liefern klaren, detaillierten und natürlichen Sound.
4.1
von 5
25
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
medina
05/02/2018
Österreich
Supper Luftbefeuchter
Ich bin absolut zufrieden mit dem Luftbefeuchter von Philipps. Kann ich nur weiterempfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HU4706/11 Luftbefeuchter verfasst
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AndreasS1
26/12/2017
Österreich
Funktioniert gut
Bin zufrieden, das Gerät macht was es machen soll so wie ich es mir vorgestellt habe.
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Poppeliers
22/11/2020
Nederland
Luchtbevochtiger Philips
Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd
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