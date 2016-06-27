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Eingestellt
Kraftvoller Sound
Dieser Philips Kopfhörer SHL3000WT/00 bietet Ihnen kraftvollen Sound und Bass. Durch das Design mit drehbaren weichen Ohrmuscheln genießen Sie unterwegs ein perfektes Hörerlebnis.
DJ Monitoring
Weiß
Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.
Die geschlossene Akustik dieser Philips Kopfhörer sorgt für eine hervorragende Geräuschisolation.
4.0
von 5
14
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Totti1968
27/06/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen!
Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen! Macht das Musikhören zu einem Erlebnis. mich erstaunt immer wieder was für ein guter Sound aus diesen Kopfhörern kommt! Daumen Hoch!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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YoCnmStar
02/02/2025
United Kingdom
Great headphones
very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive
Diese Bewertung wurde für SHL3000WT Headband headphones verfasst
Datum der Benutzung 2024-10-02
Diese Bewertung wurde für SHL3000WT Headband headphones verfasst
Datum der Benutzung 2024-10-02
Trankilo
15/03/2018
Portugal
Bom design e alta qualidade
Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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