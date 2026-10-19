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Eingestellt
SHE3855RG/00
Erhältlich in
Kräftige Beats, satte Bässe
Die stylischen Philips Chromz-InEar-Kopfhörer bieten satten Bass, hohen Tragekomfort und eine hochwertige Optik. Die verschiedenen Farbausführungen mit einer gedämpften, matten Beschichtung passen perfekt zum iPhone 6S.
8,6 mm Treiber/geschlossen
In-Ear
Die Philips Chromz-In Ear-Kopfhörer verfügen über leistungsstarke Lautsprecher in einem kompakten Design für einen perfekten Sitz mit klarem Sound und satten Bässen.
Eine ovale Tonröhre bietet ergonomischen Tragekomfort im Ohr.
Die Kappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.
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