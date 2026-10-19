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Kopfhörer mit Mikrofon

SHE3855RG/00

Erhältlich in

Gold
Gold
Rot
Rot
Silber
Silber
Silberfarben/Grau
Silberfarben/Grau

Kräftige Beats, satte Bässe

Die stylischen Philips Chromz-InEar-Kopfhörer bieten satten Bass, hohen Tragekomfort und eine hochwertige Optik. Die verschiedenen Farbausführungen mit einer gedämpften, matten Beschichtung passen perfekt zum iPhone 6S.

Alle Vorteile anzeigen

Hochwertiges, aufgedampftes Design in matter Optik

Kräftige Beats, satte Bässe

  • 8,6 mm Treiber/geschlossen

  • In-Ear

Leistungsstarke Treiber für einen klaren Sound und satte Bässe

Leistungsstarke Treiber für einen klaren Sound und satte Bässe

Die Philips Chromz-In Ear-Kopfhörer verfügen über leistungsstarke Lautsprecher in einem kompakten Design für einen perfekten Sitz mit klarem Sound und satten Bässen.

Ovale Tonröhre für einen ergonomischen Tragekomfort

Ovale Tonröhre für einen ergonomischen Tragekomfort

Eine ovale Tonröhre bietet ergonomischen Tragekomfort im Ohr.

3 austauschbare Gummikappen für einen optimalen Sitz

3 austauschbare Gummikappen für einen optimalen Sitz

Die Kappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

Technische Daten

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