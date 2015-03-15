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Eingestellt

InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

SHE3805BK/00

5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Zusätzl. Bass

Der kleine und farbenfrohe SHE3805 trifft mit seinen effizienten Lautsprechern, die ultra-dynamischen Bass liefern, voll ins Schwarze. Weiche Ohrkappen mit ovalen Schallröhreneinsätzen sorgen für einen ergonomischen Sitz, während Sie über das integrierte Mikrofon ganz einfach von Musik zu Anrufen wechseln können.

Alle Vorteile anzeigen

Kompaktes Headset mit ovalen Schallröhren

Zusätzl. Bass

  • Schwarz

Ergonomisch ovales Schallrohr für einen komfortablen Sitz

Die ovale Form des Schallrohrs ist das Ergebnis umfangreicher Forschung am menschlichen Ohr. Die ergonomische Form passt sich jedem Ohr bequem an und stellt einen optimalen Sitz und Komfort für ein umfassendes Musikerlebnis sicher.

Auswahl zwischen 3 Ohrkappentypen für perfekten Sitz

Auswahl zwischen 3 Ohrkappentypen für perfekten Sitz

Die Ohrkappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

Verstärkte Kabelentlastung verbessert die Haltbarkeit und Konnektivität

Um die Lebensdauer Ihres Kopfhörers zu verlängern, schützt eine weiche Entlastung aus Gummi zwischen dem Kopfhörer und dem Kabel die Verbindung vor einer Beschädigung durch wiederholtes Biegen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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3
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1

15/03/2015

España

España

Muy buenos!

Si, este producto muy bueno el sonido muy claro para un precio bajo lo mejor el microfono es de muy buena calidad y las gomitas son de un material muy bueno y comodo. Lo unico malo es el diseño del conector en "L" ya que esta hecho de goma y sera lo primero que se arruine deberia de ser de otro material mas resistente

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Diese Bewertung wurde für SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro verfasst

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01/09/2014

España

España

Te sorprenderá!!!

Lo compré con pocas expectativas pero wow me llenó los oídos con la calidad de sus graves y medios... Nada que envidiarle a marcas caras... Philips es garantía!!!

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Diese Bewertung wurde für SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro verfasst

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