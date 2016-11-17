Warum muss das Mikro LINKS sein? Als Rechtshänderin ist das nicht gerade angenehm und es stört mich auf der linken Seite. Deswegen gibt es bei der Gesamtbewertung nur 4 statt 5 Sterne und ebenso bei der Anwenderfreundlichkeit. Ich finde es schade muss es immer auf der linken Seite sein und würde es besser finden, wenn man zur Abwechslung auch mal Rechts nimmt oder wenn man die Möglichkeit hätte zwischen Links und Rechts zu wählen. Diejenigen, die dann das Mikro Rechtstragen möchten, können dann die Kopfhörer mit Rechtsseitigem Mikro kaufen und die es lieber Links haben können dann das mit Linksseitigem Mikro kaufen. Dieser Zusatzklipp (ebenfalls auf der Linken Seite) mit dem man die 2 Kabel verbinden kann um sie zu zuziehen - oder was auch immer der Zweck davon ist - handhabt sich etwas schwer. Es ist sehr mühsam das Kabel hinein zu fädeln. Ehrlich gesagt hatte ich Angst, das ich das Kabel kaputt mache, wenn ich versuche es dort hinein zu drücken. Ich hab mit Müh und Not das Kabel hineinbekommen. Ich finde das es ein Unnützes Detail ist, da wenn man die Kabel nicht damit verbindet, dauernd herumschwenkt und auf und ab rutscht, was nervt. Für Menschen mit etwas fülligeren Fingern wird das zur Herausforderung. Selbst ich hatte arg Schwierigkeiten und ich hab schlanke Finger. Könnte man also getrost weg lassen. Ansonsten bin ich wirklich begeistert von der Soundqualität und es passt perfekt ins Ohr ohne Schmerzen zu verursachen. auch in der Nacht angenehm zu tragen. Da ich an Schlafstörungen leide, kann ich nur mit Musik einschlafen und dafür sind die Kopfhörer wirklich perfekt. Das Gehäuse ist sehr klein und drückt nicht auf das Ohr oder in das Ohr hinein, wenn man auf der Seite liegt, so wie bei den etwas grösseren Modellen solcher In-Ear Kopfhörer. Ich finde den Tragekomfort wirklich hervorragend. Egal ob man nur leicht joggt oder rennt, die Kopfhörer bleiben wo sie hingehören. Das finde ich super, denn meistens hatte ich trotz In-Ear Kopfhörern immer das Problem, das sie raus fielen, obwohl ich nur leicht gejoggt bin. Ich denke, das liegt daran, das sie leichter sind als andere In-Ear Kopfhörer, die ich bis jetzt gehabt habe. Sie sind sehr klein und trotzdem erzielen sie die Leistung die ich erwarte. Das Mikro ist leicht zu bedienen: Ein Klick und man ist mit dem Anrufer verbunden. wenn man länger drückt kann man sogar eine Sprachnachricht für Google eingeben, das hat mich sehr überrascht. Alles in Allem wirklich tolles Design von Farbe bis Form und unglaublich tolle Tonqualität.