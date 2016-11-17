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  • Kräftige Beats, satte Bässe
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Eingestellt

Kopfhörer mit Mikrofon

SHE3705BK/00

3.8
| (6) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Kräftige Beats, satte Bässe
Ultrakompakt, kräftiger Bass – Die Philips MyJam Vibes-InEar-Kopfhörer verfügen über ovale Schallrohreinsätze für einen hohen Tragekomfort und über eine aufgedampfte Beschichtung für eine elegante Optik mit zusätzlichem Schutz.
Alle Vorteile anzeigen

Kompaktes Design mit aufgedampftem Schutz

Kräftige Beats, satte Bässe

  • 8,6-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

3 austauschbare Gummikappen bieten einen optimalen Sitz

3 austauschbare Gummikappen bieten einen optimalen Sitz

Die Kappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe auf Telefonanrufe

Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe auf Telefonanrufe

Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln und sind so immer problemlos verbunden.

Glänzende, farbenfrohe Beschichtung für Eleganz und Schutz

Glänzende, farbenfrohe Beschichtung für Eleganz und Schutz

Eine qualitativ hochwertige, glänzende und farbenfrohe Beschichtung sorgt für einen eleganten Look und eine zusätzlich schützende Oberfläche.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

6

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

17/11/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Dieses Produkt hat mich voll überzeugt

Diese Kopfhörer halten was sie versprechen und überzeugen durch ihren hohen Tragekomfort

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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13/12/2016

Italia

Italia

piccolo è bello

Stavo cercando le cuffie per il mio nokia 640, che non allega le cuffie. Ne ho comperate almeno 4 diverse senza essere soddisfatto. Cercavo sopratutto la qualità dell'ascolto nella musica: stereo che sia stereo e qualità del sonno. Queste le ho ricevute con i punti Payback e sono le cuffie che cercavo. Ottime per l'ascolto della musica e per l'utilizzo di risposta al cellulare. Le ho fatte provare anche a mia moglie e mia figlia, sono stato bonariamente invitato a procurarle anche a loro.

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Diese Bewertung wurde für SHE3705WT Cuffie con microfono verfasst

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16/07/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Ich bin zufrieden

Ich verwende diese Ohrstöpsel mit Mikrofon seit ca. einer Woche und kann nichts negatives darüber sagen.

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Diese Bewertung wurde für SHE3705BK Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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