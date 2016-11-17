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Eingestellt
8,6-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
Die Kappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.
Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln und sind so immer problemlos verbunden.
Eine qualitativ hochwertige, glänzende und farbenfrohe Beschichtung sorgt für einen eleganten Look und eine zusätzlich schützende Oberfläche.
3.8
von 5
6
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Raider54
17/11/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt hat mich voll überzeugt
Diese Kopfhörer halten was sie versprechen und überzeugen durch ihren hohen Tragekomfort
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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rzzgdu48
13/12/2016
Italia
piccolo è bello
Stavo cercando le cuffie per il mio nokia 640, che non allega le cuffie. Ne ho comperate almeno 4 diverse senza essere soddisfatto. Cercavo sopratutto la qualità dell'ascolto nella musica: stereo che sia stereo e qualità del sonno. Queste le ho ricevute con i punti Payback e sono le cuffie che cercavo. Ottime per l'ascolto della musica e per l'utilizzo di risposta al cellulare. Le ho fatte provare anche a mia moglie e mia figlia, sono stato bonariamente invitato a procurarle anche a loro.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE3705WT Cuffie con microfono verfasst
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Gerri
16/07/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ich bin zufrieden
Ich verwende diese Ohrstöpsel mit Mikrofon seit ca. einer Woche und kann nichts negatives darüber sagen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHE3705BK Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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